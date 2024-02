Paul Pogba confirme vouloir aller en appel devant le TAS de sa suspension de quatre ans

Pogba, 30 ans, a écopé d'une suspension de quatre ans après un contrôle positif à la testostérone en août 2023 avant un match de championnat entre la Juventus et l'Udinese. Le milieu de terrain n'avait pas pris part à la rencontre.

"J'ai été informé aujourd'hui (jeudi, ndlr.) de la décision du tribunal national antidopage et je trouve que le verdict est incorrect. Par conséquent, je vais faire appel devant le Tribunal arbitral du sport", a confirmé le joueur français de la Juventus dans une publication sur Instagram.

L'international français avait été suspendu à titre provisoire le 11 septembre. Il avait demandé une contre-expertise qui a confirmé la présence de métabolites de testostérone moins d'un mois plus tard. Le joueur et son entourage avaient expliqué ce test positif par la présence des métabolites dans un complément alimentaire prescrit par un médecin aux États-Unis.

"Je suis triste, choqué et dévasté de voir que tout ce que j'ai construit dans ma carrière professionnelle m'a été enlevé. Lorsque je serai libéré des contraintes judiciaires, je dévoilerai toute l'histoire. Je n'ai jamais pris délibérément des produits violant les règles antidopage. En tant que sportif professionnel, je ne ferais jamais rien pour améliorer mes performances avec des substances interdites. Je n'ai jamais manqué de respect ou triché envers les autres sportifs et les supporters des équipes où j'ai joué et que j'ai affrontées", a ajouté 'La Pioche'.

Le champion du monde 2018 est encore sous contrat avec la Juventus jusqu'en 2026. La Vieille Dame peut à présent rompre son contrat, du fait de cette suspension.