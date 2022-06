Paul Van Den Bulck seul candidat à la présidence de l'Union belge

(Belga) Paul Van Den Bulck devrait, selon toute vraisemblance et comme prévu, être le prochain président de l'Union belge de football. Les candidatures devaient être déposées pour le 6 juin et l'avocat bruxellois est le seul à l'avoir fait. L'information, avancée par Het Nieuwsblad, a été confirmée à Belga par l'URBSFA. L'élection se tiendra le mardi 21 juin à l'occasion d'une réunion du conseil d'administration de l'instance.

Van Den Bulck, 56 ans, devrait donc succéder à Robert Huygens, 73 ans et élu en août 2021 après le départ de Mehdi Bayat. Ce dernier avait pris le flambeau de Gérard Linard en 2019 mais avait annoncé vouloir se retirer afin de consacrer son temps au développement de son club du Sporting de Charleroi. Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris, Paul Van Den Bulck était déjà présenté comme le candidat idéal il y a un. Mais sa candidature n'était pas encore recevable en 2021 car il n'avait pas siégé pendant au moins un an à la fédération. C'est pour cette raison que Huygens a été nommé. Van Den Bulck, nommé en juin 2021 comme l'un des deux nouveaux membres indépendants du conseil d'administration, avait directement fait bonne impression. Il constitue le lien entre les deux ailes linguistiques, Voetbal Vlaanderen et l'ACFF, dont les présidents respectifs Marc Van Craen et David Delferière se disent satisfaits du candidat. D'autant plus que Paul Van Den Bulck est bilingue, comme le stipule le règlement récemment modifié. (Belga)