Pelé à nouveau hospitalisé

Pelé, la légende brésilienne du football, a été à nouveau hospitalisé mardi, a révélé ESPN Brésil mercredi. Selon le média, l'ancien joueur, traité pour un cancer du côlon découvert en septembre 2021, a été admis à l'hôpital après avoir présenté une photo de gonflement sur tout le corps.

ESPN Brésil indique aussi qu'une "insuffisance cardiaque" a été constatée et que la "chimiothérapie effectuée au cours des derniers mois n'apporte plus de réponse aux tumeurs présentes dans les différents organes du corps" du Brésilien. Pelé, 82 ans, est soumis à série d'examens tout au long de la journée de mercredi. La fille de Pelé, Kely Nascimento, qui se trouve actuellement au Qatar pour la Coupe du monde, s'est montrée rassurante sur Instagram. "Les médias s'affolent à nouveau et je veux calmer un peu l'affaire", a-t-elle écrit mercredi. "Mon père est hospitalisé pour réguler ses médicaments. Je ne vais pas sauter dans un vol pour courir là-bas. Mes frères sont en visite au Brésil et j'irai pour le Nouvel An. Il n'y a ni surprise ni urgence." Pelé, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, a remporté la Coupe du monde en 1958, 1962 et 1970.