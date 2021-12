Pelé autorisé à quitter l'hôpital de Sao Paulo

(Belga) La légende brésilienne du football Pelé a reçu l'autorisation de quitter l'hôpital de Sao Paulo où il avait été admis il y a deux semaines pour un traitement de chimiothérapie, a informé l'établissement jeudi.

Âgé de 81 ans, Pelé "se trouve dans un état stable et poursuivra son traitement de la tumeur du colon identifiée en septembre dernier", écrit l'hôpital Albert Einstein dans un communiqué qui ne précise pas la date exacte de sortie du triple champion du monde. Le "roi" Pelé avait annoncé le 9 décembre être hospitalisé dans cet établissement, qui le suit habituellement, afin d'effectuer "la dernière séance de chimiothérapie" de l'année 2021. La date exacte de son admission n'a jamais été dévoilée. Alors que le légendaire footballeur et sa famille avaient annoncé une durée d'hospitalisation de "quelques jours", deux semaines se sont en fait écoulées, au cours desquelles peu d'informations ont filtré sur son réel état de santé. Pelé avait déjà été hospitalisé dans cet hôpital durant un mois entre août et septembre. Le 4 septembre on lui avait retiré une tumeur du côlon détectée lors d'examens de routine. Depuis, Pelé avait publié plusieurs messages assurant que son état de santé s'améliorait. (Belga)