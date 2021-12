Pelé dit qu'il va rester "quelques jours" à l'hôpital

(Belga) L'ancien footballeur de légende Pelé a annoncé jeudi qu'il allait rester "quelques jours" à l'hôpital pour une "nouvelle série d'examens" après avoir suivi une séance de chimiothérapie pour traiter une tumeur du côlon détectée en septembre.

"Aujourd'hui, j'ai suivi ma dernière séance (de chimiothérapie) de l'année 2021 (...) Je vais en profiter pour faire une nouvelle batterie d'examens, donc je vais rester ici quelques jours", a expliqué le Brésilien de 81 ans sur Instagram. Sur la photo qui illustre ce message, Pelé apparaît souriant, sur un lit d'hôpital, le poing levé, comme quand il célébrait ses buts. "Ne vous inquiétez pas, je me prépare juste pour les fêtes de fin d'année", a conclu le triple champion du monde. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un de ses filles, Kely Nascimento, avait indiqué, également sur Instagram, que son père pourrait rentrer chez lui "dans deux ou trois jours". Mercredi, l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo, où Pelé, 81 ans, avait passé un mois en septembre, avait expliqué qu'il était retourné dans cet établissement médical pour suivre une "chimiothérapie" et que son état de santé était "stable". "Il n'y a aucune surprise, c'était prévu (qu'il retourne à l'hôpital), cela fait partie du traitement", a précisé Kely Nascimento, qui vit à New York, mais était au chevet de son père en septembre. Le 4 septembre, Pelé a été opéré dans ce même hôpital pour retirer une tumeur au côlon détectée lors d'examens de routine. Il était ensuite resté une dizaine de jours dans une unité de soins intensifs, avant d'y retourner brièvement quelques jours plus tard en raison de difficultés respiratoires. Très peu de bulletins médicaux officiels ont été publiés depuis la détection de cette tumeur. Mais le service de communication autour de Pelé et sa fille ont multiplié les publications sur les réseaux sociaux pour donner une image rassurante du triple champion du monde, apparaissant toujours souriant dans des photos et vidéos, malgré une fatigue évidente. La santé du mythique numéro 10 de la Seleçao a été fragile ces dernières années, avec plusieurs hospitalisations. En 2019, il avait été hospitalisé à Paris puis transféré à Sao Paulo pour des calculs rénaux.