Pep Guardiola se remet bien de son opération du dos

Lillo a coaché Manchester City lors du déplacement à Sheffield United la semaine dernière et restera à la barre samedi contre Fulham. "Je parle très régulièrement avec lui, pas seulement en termes de football, mais aussi en termes professionnels", a déclaré Lillo. "Il va beaucoup mieux et les choses se déroulent comme il se doit. Nous sommes tous ravis et nous avons hâte qu'il revienne Nous assumons nos responsabilités. Nos rôles sont très bien définis. Nous continuerons sur la bonne voie, mais il est évident qu'il continue d'avoir son mot à dire."

Alors que l'on craignait que John Stones soit absent jusqu'à la fin de la trêve internationale à cause d'une blessure à la cuisse, le défenseur est proche d'un retour à la compétition. Phil Foden et Manuel Akanji sont de nouveau opérationnels contrairement à Kevin De Bruyne. "Phil est complètement remis de sa maladie, le problème de Manu était plus une question de prévention que de gravité de la blessure. Il est plus ou moins là et John est plus ou moins là aussi", a conclu Lillo.