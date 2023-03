Peter Bossaert n'est plus le CEO de l'Union belge de football

Peter Bossaert n'est plus le CEO (secrétaire général) de l'Union belge de football a annoncé celle-ci jeudi matin.

"Le Conseil d'administration travaille dès aujourd'hui au remplacement de son CEO et s'assurera dans l'intervalle que le bon fonctionnement de l'URBSFA soit assuré."

"Le Conseil d'administration de l'URBSFA a décidé de mettre fin au contrat de son CEO Peter Bossaert avec effet immédiat", peut-on lire sur le site officiel de la plus importante fédération sportive du pays.

Aucune raison officielle n'a été donnée pour expliquer cette décision. Selon plusieurs médias, un désaccord sur le montant de son contrat, modifié en février 2022, serait à l'origine de cette décision inattendue.

Cette nouvelle intervient à la veille du premier match des Diables Rouges en qualification de l'Euro 2024, sous la direction de son nouveau sélectionneur Domenico Tedesco, vendredi soir en Suède.

Bossaert, 56 ans, était entré en fonction le 1er septembre 2018 au lendemain du Mondial historique des Diables Rouges en Russie où ils avaient atteint les demi-finales et terminé troisièmes. Ingénieur commercial, après des débuts chez Unilever, il avait rejoint le secteur des médias et avait occupé pendant six ans la fonction de CEO de Medialaan (la maison mère de la chaîne de télévision flamande commerciale VTM, devenue aujourd'hui DPG Media) avant sa nomination à l'Union belge de football.