Peter Willems, en charge de l'arbitrage, devient aussi directeur Sport de l'Union belge

En tant que directeur Sport, Willems sera, dans la hiérarchie, au-dessus de Franky Vercauteren ("Sports Director Football") et Jelle Schelstraete ("Operational Director Football"). Il sera "responsable de la vision sportive à long terme de l'URBSFA, qu'il appliquera sur tous les aspects du football belge", selon le communiqué de l'instance. Il commencera sa nouvelle mission par une analyse du département.

Ancien CEO d'Oud-Heverlee Louvain, Willems a été nommé à la tête du Département de l'arbitrage professionnel (PRD) en février dernier. Depuis lors, il a travaillé sur la structure et l'organisation du département. "Un certain nombre d'optimisations ont ainsi déjà été annoncées et la procédure de nomination d'un nouveau directeur technique de l'arbitrage est en cours", a souligné l'Union belge. Willems continuera à assumer cette tâche, en combinaison avec la fonction de directeur Sport. ? ?