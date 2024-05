Phil Foden élu Joueur de l'année par les journalistes

Foden a récolté 42 pour cent des votes. Le milieu offensif anglais a devancé Declan Rice (Arsenal) et son équipier Rodri. Martin Odegaard (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa) et Cole Palmer (Chelsea) ont complété le top-6, alors que 12 autres joueurs ont reçu des votes lors du suffrage organisé parmi les 900 membres de la FWA.

Shaw, 27 ans, est la meilleure buteuse du championnat féminin avec 21 buts en 20 rencontres. Manchester City trône en tête avec 6 points d'avance (et un match en plus) sur Chelsea, à deux journées de la fin. Elle a devancé Lauren James (Chelsea) et deux coéquipières, Alex Greenwood et Yui Hasegawa. Elisabeth Terland (Brighton) et la gardienne de City Khiara Keating complètent le top-6. Chez les dames, le trophée existe depuis 2018. L'Australienne Sam Kerr avait été récompensée en 2022 et 2023.