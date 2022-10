Phil Foden prolonge jusqu'en 2027 à Manchester City

(Belga) Phil Foden a prolongé jusqu'en 2027 son contrat avec Manchester City, ont annoncé les Citizens vendredi.

Formé à Manchester City, le milieu offensif de 22 ans avait débuté en équipe première en 2017. Foden, qui compte 18 sélections en équipe nationale anglaise, est depuis devenu un des pions importants de l'équipe de Pep Guardiola, avec laquelle Foden a été champion d'Angleterre en 2018, 2019, 2021 et 2022. Il a soulevé onze trophées avec City, une Coupe d'Angleterre, quatre Coupes de la Ligue anglaise et deux Community Shields venant s'ajouter à ses quatre titres de champion. "C'est difficile de traduire en mots, combien je suis heureux d'avoir signé ce contrat", a déclaré Phil Foden sur le site du club. "J'ai beaucoup progressé ces dernières années et je le dois en grande partie à Pep (Guardiola, son entraîneur, ndlr) et à son staff, qui me guident chaque jour à l'entraînement. Avec l'équipe que nous avons, je sens que je peux continuer à apprendre et à gagner des titres. Ce sont les deux choses les plus importantes pour moi". (Belga)