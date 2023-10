Philip Clement pour 3 ans et demi à Glasgow Rangers: "très honoré"

Philippe Clement, 49 ans, a signé un contrat de 3 ans et demi à Glasgow Rangers où il succède à Michael Beale, a annoncé le club écossais dimanche. L'ancien mentor du Club de Bruges retrouve un banc après son départ de Monaco où son contrat n'avait pas été renouvelé à l'issue d'une saison 2022-2023 contrariante.

L'ancien défenseur des Diables Rouges s'est dit "très honoré" et "très enthousiaste de cette opportunité de décrocher des succès sur quatre tableaux avec l'un des clubs européens les plus renommés pour cette saison et celles qui suivent", a déclaré le technicien belge dans le communiqué de sa nouvelle équipe.

Il est le 19e entraîneur du club écossais et entrera en fonction samedi prochain pour son premier match contre Hibernian en championnat.