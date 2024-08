Philippe Clement prolonge son contrat comme entraîneur des Rangers jusqu'en 2028

Clement, 50 ans, avait rejoint le club de Glasgow en octobre dernier, quatre mois après la fin de sa collaboration avec Monaco. La saison dernière, il a remporté la Coupe de la Ligue écossaise et atteint la finale de la Coupe d'Écosse et les huitièmes de finale de l'Europa League. Les Rangers ont échoué à la 2e place en championnat, derrière leur éternel rival du Celtic.

"Je suis tombé amoureux du club, des supporters, du stade et de la ville. Il y a un énorme potentiel et nous devons maintenant rendre le club meilleur et plus fort dans tous les départements. C'est notre objectif et nous sommes sur la même longueur d'onde", a réagi Clement, cité dans le communiqué.