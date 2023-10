Philippe Clement retrouve un banc aux Rangers avec un contrat de 3 ans et demi

Philippe Clement, 49 ans, était sans club depuis son départ de Monaco en juin dernier, remercié alors un an avant la fin de son contrat. Il succède chez les Rangers à Michael Beale.

Clement était arrivé sur le Rocher le 3 janvier 2022 en remplacement de Niko Kovac. Il avait réalisé une bonne seconde moitié de saison (14 victoires dont 9 consécutives, 5 partages et 5 défaites) et Monaco avait terminé à la 3e place derrière le PSG et l'OM. La saison suivant fut moins brillante puisque l'ASM n'a gagné que 19 de ses 38 matchs en championnat (8 partages et 11 défaites) terminant 6e et manquant un ticket européen.