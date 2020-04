Philippe Coutinho (Bayern Munich) a été opéré de la cheville

(Belga) Philippe Coutinho a été opéré avec succès de la cheville vendredi et débutera son programme de rééducation dans deux semaines. Son club allemand du Bayern Munich l'a annoncé vendredi après-midi.

L'opération a permis de retirer des fragments articulaires de la cheville droite du milieu offensif brésilien. Le joueur de 27 ans, prêté depuis le début de saison par le FC Barcelone en Bavière, a joué 32 matches toutes compétitions confondues jusqu'à l'arrêt des compétitions à la mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19. Il a compilé 9 buts et 8 assists pour le Rekordmeister, en tête de Bundesliga. Le championnat d'Allemagne apparait comme le premier à pouvoir reprendre. La Bundesliga a acté un calendrier de reprise, sans spectateurs, compatible avec la volonté de l'Union européenne de football (UEFA) de terminer les championnats nationaux et d'achever les coupes d'Europe de clubs cet été. (Belga)