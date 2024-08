Pierre Dwomoh quitte définitivement l'Antwerp et rejoint Watford

Dwomoh, 20 ans, est passé par les centres de formation de Malines, Anderlecht et Genk où il a fait ses débuts professionnels en décembre 2020. Il rejoint alors l'Antwerp en août 2021. Lors de la saison 2022-2023, le milieu de terrain est prêté six mois à Braga puis six mois à Ostende. Lors du dernier exercice, il avait été prêté au RWDM.

Dwomoh n'a joué que 14 matches avec le Great Old, dont le dernier remonte à mai 2022, avec seulement 1 assist au compteur.