Pjotr Kestens retrouve la Belgique avec le RWDM

Kestens a fait ses classes au FC Malines, Zulte Waregem et au NAC Breda où il a intégré le noyau pro en juillet 2020. Avec 32 matches agrémentés de 3 buts et 2 assists au compteur, l'ailier a rejoint deux saisons plus tard un autre club de D2, le FC Eindhoven où son contrat n'a pas été prolongé.

Pendant cette période, Kestens a pris part à 29 matches, inscrivant 2 buts et délivrant autant d'assists. Pjotr retrouve donc la Belgique cinq ans après l'avoir quittée.