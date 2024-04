Plusieurs incidents en marge du match du Club Bruges jeudi soir, des policiers blessés

Des policiers ont été blessés jeudi soir dans divers incidents qui ont éclaté en marge du match de football opposant le Club Bruges et le PAOK Salonique, a indiqué vendredi la zone de police brugeoise.

Les deux clubs de football s'affrontaient en quarts de finale aller de la Conference League. Avant le premier coup de sifflet, la police a intercepté deux véhicules, dont l'un transportait du matériel pyrotechnique et des coups de poing américains. Dans l'autre voiture se trouvaient des supporters du club grec PAOK disposant de billets contrefaits. Au total, dix personnes ont été arrêtées administrativement.

Pour assister au match, il fallait en principe prendre le bus depuis le centre-ville de Bruges. Cependant, des centaines de supporters n'ont pas respecté cette consigne et ont marché jusqu'au stade Jan Breydel. Cette marche s'est déroulée sans incident significatif, mais elle a tendu l'atmosphère. Les contrôles de billets n'avaient pas encore commencé, il n'était donc pas possible de pénétrer dans l'enceinte du stade. Un groupe de supporters a tout de même tenté d'y entrer, alors qu'une partie ne disposait même pas de tickets. La police a dû recourir au canon à eau pour éviter que la situation ne devienne plus dangereuse.