Pochettino a signé jusqu'en 2022 au PSG : "Je veux donner une identité de jeu offensive"

Mauricio Pochettino était attendu à Paris. Samedi, le Paris Saint-Germain a officialisé le retour au club de l'Argentin. Ancien défenseur central et capitaine des Parisiens, le technicien a signé un contrat jusqu'en juin 2022, assorti d'une année supplémentaire en option. Pochettino, qui a brillé à Tottenham, veut notamment donner à sa nouvelle équipe "cette identité de jeu combative et offensive qu'ont toujours aimée les supporters parisiens".

Connu et reconnu pour son "caractère et son esprit collectif" lors de son passage au PSG entre janvier 2001 et juin 2003, l'Argentin de 48 ans aura donc pour objectif d'encore faire passer un cap au club francilien afin d'atteindre la consécration continentale. "Comme vous le savez, ce club a toujours gardé une place particulière dans mon cœur. J'en garde des souvenirs magnifiques, notamment de l'atmosphère unique du Parc des Princes", a déclaré Pochettino, de retour à Paris avec "ambitions et humilité". "Cette équipe a un potentiel fantastique et je vais tout faire avec mon staff pour optimiser les résultats du Paris Saint-Germain dans toutes les compétitions", a ajouté le successeur de l'Allemand Thomas Tüchel. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s'est montré fier de voir l'ancien capitaine du club revenir "à la maison". "Le retour de Mauricio Pochettino s'inscrit parfaitement avec nos ambitions et marquera un autre chapitre pour le club qui, je suis sûr, ne manquera pas de ravir nos supporters. Avec cette nomination de Mauricio Pochettino, le PSG s'engage à poursuivre son fort développement dans les années futures." Finaliste de la dernière Ligue des Champions, le PSG a connu un début de saison moins autoritaire. En 17 rencontres de Ligue 1, il a connu 4 défaites et n'occupe que la 3e place du classement avec 35 points, à une longueur de Lyon et Lille. En Ligue des Champions, malgré deux défaites, les Parisiens ont terminé premiers du groupe H. Ils seront opposés au FC Barcelone en huitièmes de finale (16 février et 10 mars). Propriété du fonds d'investissement souverain Qatar Investment Authority (QSI) depuis 2011, le PSG a remporté sept des huit derniers titres en France et notamment les trois derniers. Le prochain match du PSG est prévu mercredi, à Saint-Étienne, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1.