Pocognoli prend les rênes de l'Union: "Cela fait trois ans que je prépare ce moment"

Nouvel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, Sébastien Pocognoli est prêt à saisir l'opportunité qui s'est présentée à lui. L'ancien latéral, qui occupera pour la première fois le poste de T1 dans une équipe première, a expliqué avoir graduellement appris et progressé pour atteindre ce niveau.

"L'opportunité s'est présentée", a résumé Pocognoli vendredi, lors de sa présentation à Lierre. "Cela fait trois ans que je prépare ce moment. J'ai choisi une certaine trajectoire à travers les équipes de jeunes. Je me sentais prêt et j'ai accepté."

En tant que joueur, 'Poco' a terminé sa carrière au Parc Duden, avant de bénéficier d'une première expérience sur le banc de touche, à la tête de l'équipe réserve. Cette relation existante et entretenue a facilité les discussions. "Je connais Chris O'Loughlin (le directeur sportif, ndlr) et Philippe Bormans (le CEO, ndlr.) depuis quelques années. Je ne suis jamais vraiment parti du club. Depuis mon premier passage, on a toujours eu une bonne connexion."