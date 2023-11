Pour Arne Engels, buteur contre l'Espagne, "la première place du groupe est l'objectif"

Comme son sélectionneur et ses coéquipiers, le milieu de terrain d'Augsbourg n'a su cacher un peu de déception. "En tant que sportifs de haut niveau, nous voulons toujours gagner", a-t-il débuté, avant de souligner la réaction du groupe. "Nous avons montré en deuxième période que nous étions une équipe forte, avec de la résilience. Nous avons réussi à leur faire mal et étions la meilleure équipe dans les 25 dernières minutes."

Un tel résultat "nous donne beaucoup de confiance pour la suite de la campagne", a-t-il poursuivi. "L'Espagne, c'est l'adversaire le plus difficile du groupe. Nous avons perdu un match que nous ne devions pas perdre (contre l'Écosse vendredi, ndlr), mais nous avons de la résilience et du talent. Nous savions que nous devions rester calmes, former un bloc et attendre les opportunités."

Le moral est revenu au beau fixe grâce à un match plein contre une solide équipe espagnole. Arne Engels et les Diablotins ne cachent pas leurs ambitions. "La première place est l'objectif. La Belgique doit viser le maximum et essayer de se qualifier directement. Il reste encore beaucoup de matches, et c'est à nous de les gagner", a-t-il conclu.