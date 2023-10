Pour Hugo Siquet, "difficile d'être Belge et ne pas apprécier Eden Hazard"

"C'est triste pour le foot aussi je pense", a expliqué le latéral. "On aurait aimé le voir plus à l'œuvre, encore plus que ce qu'il a déjà fait, mais voilà, nous en tant que footballeur on comprend sa décision et on comprend son envie de passer du temps avec sa famille et de changer un peu ce rythme de vie qui peut être un peu difficile à vivre pour les footballeurs. J'espère qu'il va pouvoir profiter de sa famille."

"On essaie de garder les meilleurs souvenirs", a ajouté Siquet, qui garde en mémoire en particulier un match: "Contre le Brésil en 2018. Cela reste un de ses meilleurs matchs avec l'équipe nationale. Tout ce qu'il faisait, ça passait, c'était extraordinaire, c'est un des matchs qui m'a le plus marqué."