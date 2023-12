Pour Ives Serneels, la Belgique devra "tenir son rôle" de favorite contre la Hongrie

Troisièmes de leur groupe en Ligue A, les Belges doivent disputer un barrage contre un deuxième de Ligue B. La Croatie, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine étaient les autres adversaires potentiels des Flames. "La Serbie était la plus forte de ce groupe sur papier, juste devant la Hongrie", a commenté Serneels.

Belges et Hongroises ne se sont plus rencontrées depuis les qualifications à l'Euro 2013. La Belgique s'était imposée 2-1 à l'aller, en septembre 2011, et 1-3 au retour, en juin 2012. Serneels était déjà sur le banc belge à l'époque. "Certaines joueuses de l'effectif hongrois étaient déjà là il y a onze ans et sont les plus expérimentées aujourd'hui. Il y a aussi cinq joueuses qui évoluent en Allemagne, une à l'Inter Milan et une à la Fiorentina. Il ne faudra pas se méprendre sur l'adversaire", a détaillé le sélectionneur, qui se souvient d'une "équipe coriace".