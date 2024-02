Pour Jassina Blom, gagner contre la Hongrie permettra de "rester dans une bonne spirale"

Les Belges jouent leur place en Ligue A contre la Hongrie, 41e nation mondiale, vendredi en déplacement et le 27 février à Louvain. Les Red Flames (FIFA-18) ont réalisé deux exploits contre les Néerlandaises et les Anglaises en phase de poule la saison dernière, se faisant accrocher cependant contre l'Ecosse notamment. Des hauts et des bas qui rythment encore l'évolution de la Belgique, mais dont la présence à l'Euro en 2025 est indispensable pour Jassina Blom.

"Rester en Ligue A nous offre une belle opportunité de rejoindre l'Euro de façon la plus directe. Cela va dépendre du tirage au sort bien sûr", a confié l'attaquante gantoise, 29 ans, lors d'un point presse lundi à Tubize. "La Belgique est favorite. On ne connaît pas encore trop bien la Hongrie, mais plusieurs de leurs joueuses évoluent en Italie et en Allemagne, ce qui n'est pas rien. Individuellement, elles ont des qualités. A nous de montrer que collectivement, nous pouvons être meilleures. On a réalisé de belles choses contre les Pays-Bas ou l'Angleterre, mais contre l'Ecosse, nous étions trop courtes. Il est important de montrer que nous pouvons être convaincantes dans des rencontres à notre portée. Les matches contre la Hongrie sont importants pour rester aussi dans une bonne spirale".

Les formules de qualifications pour l'Euro 2025 se calquent sur le format des Ligues A, B et C. En restant dans la Ligue A, une place parmi les deux premiers offrent un ticket direct. Autrement, le chemin passe par des matches supplémentaires de qualification. "La différence est grande entre la Ligue A et B. Le chemin est plus direct via la Ligue A et c'est important pour la Belgique d'aller à l'Euro. Une présence dans un championnat d'Europe à un impact direct sur le football dans le pays. Il suffit de voir l'Espagne, championne du monde. L'engouement pour le football féminin est devenu énorme. Sur le plan marketing aussi, cela permet de développer beaucoup de choses. J'espère que cela pourra être un jour le cas pour la Belgique", a ajouté Jassina Blom qui évolue cette saison à Tenerife.