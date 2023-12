Pour Jürgen Klopp, "l'Union mérite sa victoire" contre Liverpool

Face à une équipe de l'Union qui pouvait encore rêver de la deuxième place du groupe, les 'Reds' n'ont jamais su répondre à l'intensité des Saint-Gillois. La faute notamment aux absences de Alisson, Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold, laissés au repos, et aux forfaits d'Alexis Mac Allister, Andy Robertson, Thiago, Joel Matip et Diogo Jota.

"L'Union mérite sa victoire", a reconnu Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool en conférence de presse après la rencontre. "C'est une équipe bien organisée. En fin de match, nous aurions pu égaliser et cela aurait été bien de prendre un point. Cela ne sert à rien de tirer de grosses conclusions après ce match. Certains joueurs ont pu prendre du rythme et nous n'avons pas de blessés. C'est le principal."