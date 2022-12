Pour la 11e fois consécutive, un joueur du Bayern débute la finale du Mondial

(Belga) Le Bayern Munich a perpétué sa tradition d'avoir au moins un joueur au coup d'envoi d'une finale de Coupe du monde. Le défenseur français Dayot Upamecano a entamé le match contre l'Argentine, dimanche au Qatar. Depuis 1982, c'est la 11e fois consécutive que les champions d'Allemagne ont un joueur dans le onze de départ d'une des deux équipes finalistes.

Avec le défenseur Benjamin Pavard et l'ailier Kingsley Coman, les champions du monde en titre ont deux autres joueurs du club allemand sur leur banc. Le défenseur Lucas Hernandez, lui aussi actif chez les Bavarois, a dû quitter le tournoi après s'être rompu le ligament croisé du genou droit lors du match d'ouverture contre l'Australie. L'Atlético de Madrid est, devant le Bayern, le club qui compte le plus de joueurs en finale. Le club de la Liga est représenté par les Argentins Angel Correa, Nahuel Molina et Rodrigo de Paul, ainsi que par le Français Antoine Griezmann. (Belga)