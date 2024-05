Pour l'entraîneur Italiano, la Fiorentina doit "conserver son identité"

La Fiorentina partira avec le léger avantage conquis à l'aller (3-2). "Nous devons exploiter cet avantage, mais sans être conditionnés", a résumé Italiano. "Nous devons continuer à faire le jeu qui nous a permis d'arriver ici, jouer avec personnalité et les mettre en difficulté comme à l'aller, car hormis leurs buts, qui viennent de nos erreurs, nous avons fait un grand match. Il faut éviter les pertes de concentration et les erreurs. Si nous pensons tenir jusqu'à la 96e minute sans passer par ce qui nous a permis d'arriver jusqu'ici, nous pouvons rencontrer des difficultés. Il faudra une attention maximale et être concrets."

"Bruges veut aller au bout comme nous", a prévenu Italiano. "C'est pour ça que nous devons maintenir notre identité et reproposer ce qui les a mis en difficulté à l'aller." Italiano pense que Bruges "proposera le même développement de jeu qu'à aller, les mêmes idées, mais en haussant le rythme, car pour essayer de nous mettre en difficulté, il devra prendre des risques. Et là, nous devrons être bons, amener quelques hommes en plus dans notre entrejeu. Et si nous parvenons à sortir de leur pression, essayer de faire mal."