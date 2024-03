Pour Ronny Deila, la victoire du Club de Bruges "signifie beaucoup"

Après des performances en dents de scie, les Blauw en Zwart éliminés de la Coupe de Belgique et quasiment hors course pour le titre devaient s'imposer pour maintenir l'espoir d'une saison acceptable, et probablement pour sauver la tête de leur entraîneur. "J'ai dit aux joueurs qu'ils ne devaient pas jouer pour moi, mais pour eux-mêmes", a commenté Deila.

"Nous avons travaillé dur pour cela, et fait beaucoup de sacrifices. J'ai trouvé que nous avions le contrôle, aujourd'hui. Nous n'avons pas créé beaucoup d'occasions jusqu'au premier but, mais après la pause, nous étions présents sur tout le terrain."

"Ils m'ont soutenu inconditionnellement et se donnent à fond à chaque match. À chaque match, ils travaillent dur sur le terrain. Je l'admets: nous ne jouons pas de manière fantastique, mais des choses positives sont perceptibles et nous devons construire sur cette base. C'est mon rôle: m'occuper des gars et les préparer pour le prochain match."

Avant le tirage prévu vendredi à Nyon en Suisse, Deila a pointé Aston Villa où évolue Youri Tielemans en tant que favori. Il n'a pas tremblé pour autant. "Nous sommes capables de battre n'importe qui. Mais si je pouvais choisir, je prendrais la voie la plus simple. Je maintiens que tout est possible, même si la chance joue un rôle. Quoi qu'il arrive, nous voulons aller le plus loin possible."

Les autres adversaires potentiels de Bruges sont la Fiorentina (Italie), Lille (France), Fenerbahçe (Turquie), tombeur de l'Union, le PAOK (Grèce), Viktoria Plzen (Tchéquie) et l'Olympiacos (Grèce).