Pour Ronny Deila, le Club Bruges aurait "dû être plus discipliné et organisé" après le 1-1

Pour Ronny Deila, le Club Bruges aurait "dû être plus discipliné et organisé" après le but égalisateur dans la défaite 2-1 de son équipe sur le terrain de Molde en huitièmes de finale aller de la Conference League jeudi.

Menés 1-0, les Brugeois ont égalisé en fin de match sur un penalty de Maxim De Cuyper mais se sont finalement inclinés dans les arrêts de jeu. "C'est frustrant car nous avions le contrôle du match", a déclaré Deila en conférence de presse. "En première période, nous n'avons pas été assez bons avec le ballon et n'avons rien créé offensivement. En seconde période, nous étions plus dans leur camp et avons grandi dans le match jusqu'au penalty. Après, nous aurions dû être plus disciplinés et organisés et garder le 1-1 qui aurait été un bon résultat."

Après Anderlecht en championnat et l'Union en Coupe, c'est la troisième fois sur ses quatre derniers matches que le Club s'incline dans les arrêts de jeu. "On se concentre peut-être trop dessus et ça reste dans les têtes. Nous avons été naïfs et aurions dû rentrer à Bruges avec le 1-1. Pour le moment, nous perdons tous nos matches dans les arrêts de jeu, cela ne peut pas continuer."