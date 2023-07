Pour ses débuts, Ronny Deila choisit de titulariser Rits, Nusa et Thiago contre Aarhus

Ronny Deila officiera pour la première fois en match officiel sur le banc du Club de Bruges à l'occasion de la rencontre contre les Danois d'Aarhus, à 20h00, pour le match aller 2e tour des qualifications de la Conference League. Il a choisi d'aligner Mats Rits, Antonio Nusa et le nouveau venu Igor Thiago dans son premier onze.

Les deux autres recrues, Hugo Vetlesen et Michal Skoras, débuteront sur le banc. Ferran Jutglà et Roman Yaremchuk sont blessés.

Devant Simon Mignolet, Tajon Buchanan, Brandon Mechele, Jorne Spileers et Maxim De Cuyper formeront le quatuor défensif. Ronny Deila compte sur Mats Rits, Raphael Onyedika et Hans Vanaken au milieu de terrain, tandis qu'Andreas Skov Olsen et Antonio Nusa occuperont les flancs autour d'Igor Thiago.