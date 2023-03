Pour son entraîneur, le Club de Bruges est face à un "énorme défi" à Benfica mardi soir

Les Brugeois viennent de subir une lourde défaite à Ostende, mal loti, en championnat (3-0), mais pour leur entraîneur, Scott Parker, "championnat et Ligue des Champions sont deux compétitions différentes", a exprimé l'Anglais, 42 ans, au point-presse lundi, reconnaissant que son équipe est face à "un énorme défi".

Scott Parker s'est dit "choqué" de la manière affichée par son groupe à la Côte vendredi. "Mais il n'est pas question de douter. Nous devons prendre ça avec nous pour réagir et voir ce qu'il y a corriger, mais cela ne vaut pas que pour le match à Ostende, de façon générale aussi. Malgré des semaines difficiles, nous montrons par moments l'équipe que nous voulons être et avant vendredi j'ai vu une équipe qui allait dans la bonne direction. Le match à Ostende a été un choc pour tout le monde. Il faut remettre le groupe dans le bon sens, mais il ne faut pas oublier notre match aller contre Benfica où nous nous sommes montrés très compétitifs. Le match s'est joué sur deux de nos erreurs et nous avons eu un but annulé. Cela me donne de la confiance et, c'est un cliché, mais tout est possible. Benfica est une très bonne équipe, c'est vrai, avec de grandes qualités individuelles et c'est du haut niveau tant au Portugal qu'en Ligue des Champions. J'espère que l'on pourra être à la hauteur du défi qui nous attend", a ajouté Scott Parker.

Benfica reste lui sur une série de quatre victoires d'affilée et possède huit points d'avance en championnat sur son rival du FC Porto.