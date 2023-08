Pour Vrancken, Genk n'a plus droit à l'erreur : "Il faut terminer le travail cette fois"

Après avoir été éliminé par le Servette FC (Ligue des champions) et l'Olympiakos (Europa League), Genk aura une troisième et dernière chance de jouer l'Europe avec son barrage pour la Conference League face aux Turcs d'Adana Demirspor jeudi. "J'espère que nous pourrons terminer le travail cette fois-ci", a déclaré Wouter Vrancken en conférence de presse mercredi.

"Offensivement, nous sommes très forts. Toutes les statistiques le confirment. Pourtant, nous ne marquons pas assez. Marquer des buts doit être un automatisme. On s'entraîne pour cela. Maintenant, il faut que cela se traduise dans les matches. J'espère que ce sera le cas demain, mais on ne peut pas forcer les choses."

Lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, les choses ont mal tourné lors de la séance de tirs au but contre le Servette Genève, et lors du troisième tour préliminaire de l'Europa League, un but de l'Olympiakos dans le temps additionnel du match retour a jeté un froid. Adana Demirspor, quatrième de la Süper Lig l'an dernier, n'est pas non plus une petite équipe.