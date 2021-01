Premier but de la saison pour Alderweireld, large succès de Tottenham contre Leeds

(Belga) Après une fin d'année 2020 moyenne, avec deux partages et deux défaites en Premier League, Tottenham a repris sa marche en avant samedi lors de la réception de Leeds à l'occasion de la 17e journée de championnat. Les Spurs, grâce notamment au premier but de la saison de Toby Alderweireld, se sont imposés 3-0.

La messe était dite à la mi-temps. Après une première demi-heure d'observation, la phalange de José Mourinho a ouvert le score sur un penalty de Harry Kane (1-0, 29e). Dans la foulée, l'Anglais a parfaitement trouvé au premier poteau son compère en attaque, le Sud-Coréen Heung-Min Son, afin de doubler l'écart (2-0, 43e). Les Spurs se sont mis définitivement à l'abri au retour des vestiaires, moment choisi par Alderweireld pour surgir au premier poteau et ainsi tromper le gardien français de Leeds Illan Meslier (3-0, 50e). C'est le premier but de la saison pour le Diable Rouge. A noter que Tottenham a terminé la rencontre à dix après l'exclusion, pour une deuxième jaune, de l'Irlandais Matt Doherty (90e+2). Grâce à ce succès, les Londoniens grimpent à la 3e place avec 29 points, à quatre longueurs du duo de tête composé de Liverpool et Manchester United (33). Quant à l'équipe de Marcelo Bielsa, elle reste 11e (23). (Belga)