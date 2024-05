Premier entraînement de l'Allemagne devant 15.000 spectateurs à Iéna

La sélection allemande a entamé la préparation de "son" Euro 2024 (14 juin-14 juillet) à domicile par une première session d'entraînement complète ouverte au public devant 15.000 supporters, lundi en fin d'après-midi à Iéna dans l'est du pays.

"C'est une superbe opportunité de nous montrer et d'être accessibles. C'est très important", a expliqué le directeur sportif de la sélection allemande Rudi Völler. Près de 15.000 supporters ont pris place dans les tribunes, alors que plus de 16.000 ont regardé le début de la session sur la chaine youtube de la Fédération allemande.

Légèrement touchés, Jamal Musiala, Leroy Sané, Aleksandar Pavlovic et David Raum ont pris part aux dix premières minutes de l'entraînement, avant de s'entraîner à part. A la fin de la session, joueurs et staff se sont prêtés au jeu des autographes, signant et offrant des petites balles du tournoi.

Revigorée par la fenêtre internationale de mars (victoire en France 2-0 et contre les Pays-Bas 2-1), l'Allemagne espère revivre l'aventure du "Sommermärchen" de 2006, ce "conte de fées d'été" au cours duquel la Mannschaft avait terminé 3e du Mondial qu'elle organisait, tout comme l'Euro 2024 qu'elle entamera le 14 juin à Munich contre l'Ecosse.