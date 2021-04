Premier League - Alan Shearer et Thierry Henry premiers membres du "Hall of Fame" de la Premier League

(Belga) Les anciens attaquants l'Anglais Alan Shearer, 50 ans, et le Français Thierry Henry, 43 ans, sont devenus lundi les premiers joueurs à être intronisés au Hall of Fame, le Temple de renommée, de la Premier League, l'élite du football anglais.

Shearer est le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League créée en 1992, avec 260 buts. Shearer a été le premier joueur à atteindre 100 buts en Premier League. Il en a marqué 112 en 138 matches de championnat pour Blackburn, où il a rempoté le titre en 1995, et 148 en 303 rencontres pour Newcastle. Henry a marqué 175 buts en Premier League en 258 apparitions avec Arsenal, un record pour le club, entre 1999 et 2007, puis encore en 2012. Il a été le meilleur buteur de la saison à quatre reprises, un record. Henry a également adressé 74 passes décisives au cours de huit saisons de Premier League, dont un record conjoint de 20 en 2002-03. L'ancien T2 des Diables Rouges a remporté deux fois le titre (2002 et 2004) et a fait partie de l'équipe d'Arsenal qui est restée invaincue en championnat lors de la saison 2003-04. Six autres joueurs sur une liste de 23 anciens seront intronisés dans le Hall of Fame de 2021. Un panel d'experts et le public, qui peut voter jusqu'au 2 mai, vont les choisir. (Belga)