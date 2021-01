Premier League - Arsenal s'impose sous le neige à West Bromwich et signe un 3e succès de rang

(Belga) Arsenal a commencé l'année 2021 par un large succès 0-4 sur la pelouse de West Bromwich Albion, samedi, lors de la 17e journée du championnat d'Angleterre de football.

La neige, qui tombait en abondance dans les Midlands de l'Ouest, n'a pas perturbé les 'Gunners', auteurs de deux buts en première période par Kieran Tierney (23e) et Bukayo Saka (28e). Alexandre Lacazette (60e et 64e) a alourdi le score en deuxième mi-temps avec un doublé. Ce troisième succès consécutif permet à Arsenal de remonter au onzième rang avec 23 unités. WBA (8 points) est 19e et avant-dernier. (Belga)