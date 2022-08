Premier League - Casemiro quitte le Real Madrid et s'engage avec Manchester United

(Belga) Le milieu de terrain brésilien Casemiro, 30 ans, quitte le Real Madrid pour découvrir la Premier League avec Manchester United, ont annoncé les deux clubs vendredi soir.

"Manchester United est ravi de vous annoncer qu'un accord a été trouvé avec le Real Madrid pour le transfert de Casemiro. Il ne manque plus qu'une visite médicale réussie, l'obtention d'un visa de travail et la signature du milieu brésilien pour que ce transfert soit considéré comme officiel", peut-on lire sur le site de Manchester United+ Embourbé au fond du classement après un début de championnat catastrophique, Manchester United a délié les cordons de la bourse pour s'attirer les services du milieu récupérateur qui manque cruellement aux Red Devils d'Erik ten Hag. Casemiro était arrivé au stade Santiago Bernabeu sans faire de bruit en janvier 2013 en provenance du São Paulo FC. Après un prêt d'un an à Porto lors de la saison 2014-2015, l'international brésilien s'est progressivement imposé chez les Merengues dont il aura porté les couleurs à 336 reprises pour 31 buts marqués. Il y a remporté 3 Ligas, une Coupe d'Espagne, 3 Supercoupes d'Espagne, 5 Ligues des Champions, 3 Supercoupes de l'UEFA et 3 Coupes du monde des clubs. (Belga)