Premier League - Cristiano Ronaldo se sent "trahi et abandonné" par le coach Erik ten Hag et Man United

Cristiano Ronaldo s'en est pris à Erik ten Hag, son entraîneur à Manchester United, dans une interview télévisée. L'attaquant portugais se sent "trahi" par le puissant club anglais.

"On a l'impression que le club veut se débarrasser de moi. Non seulement l'entraîneur, mais aussi les autres hommes au pouvoir au sein du club. Je me sens trahi et abandonné", a déclaré Ronaldo, 37 ans. "J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas de moi ici et je l'ai déjà remarqué la saison dernière. On a l'impression que je suis le mouton noir, le joueur sur lequel ils peuvent faire repose tous les problèmes." L'interview complète de Ronaldo ne sera diffusée que plus tard dans la semaine. Cependant, The Sun a révélé l'interview, affirmant que Ronaldo n'a "aucun respect" pour Ten Hag. De plus, il accuse l'entraîneur néerlandais de manquer d'empathie. Sans Ronaldo, Manchester United a gagné 1-2 à Fulham dimanche. Les Red Devils occupent la 5e place de la Premier League.