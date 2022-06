Premier League - En fin de contrat, Andreas Christensen quitte Chelsea

(Belga) Andreas Christensen ne portera plus le maillot de Chelsea la saison prochaine. Le contrat du défenseur central danois de 26 ans arrive à expiration, il quittera donc le club londonien après dix ans.

Christensen avait débuté en 2012 avec les U18 de Chelsea. En octobre 2014, José Mourinho lui avait offert ses débuts en équipe première. La carrière de l'international danois a vraiment décollé après son prêt de deux ans au Borussia Mönchengladbach, de 2015 à 2017. Au total, il a joué un total de 161 matchs pour les Blues et a remporté la Ligue des champions (2021), la Ligue Europa (2019), la Supercoupe de l'UEFA (2022), la FA Cup (2018), la Coupe de la Ligue (2015) et la Coupe du monde des clubs (2022). Chelsea a aussi effectué ses adieux à Charly Musonda sur son site Internet. Le Le milieu offensif de 25 ans avait lui-même déjà annoncé son départ fin mai. Il était arrivé à Chelsea en 2015 en provenance d'Anderlecht. Les Blues ont aussi annoncé le départ du milieu de terrain anglais Danny Drinkwater, en fin de contrat. Arrivé en 2017 en provenance de Leicester, avec qui il a été sacré champion d'Angleterre en 2016, Danny Drinkwater ne s'est lui pas imposé chez les Blues. L'international anglais de 32 ans a enchaîné les prêts ces dernières saisons à Burnley, Aston Villa et Kasimpaça, en Turquie. Le défenseur anglais Jake Clarke-Salter quitte lui aussi Stamford Bridge.