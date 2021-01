Premier League - Everton, surpris à domicile par West Ham, loupe le coche

(Belga) Everton a manqué l'occasion de grimper provisoirement à la 2e place de Premier League. Vendredi, les Toffees se sont inclinés 0-1 à Goodison Park devant West Ham lors de la 17e journée de championnat.

Les quarante-cinq première minutes de ce premier match de Premier League en 2021 ne resteront pas dans les annales. En effet, il a fallu attendre les derniers instants du premier acte pour qu'Everton allume la première mèche via le Brésilien Bernard, auteur d'une reprise de volée passée proche du goal des Hammers (45e). West Ham a répliqué à la 61e mais le coup franc d'Aaron Cresswell a été bien repoussé par Jordan Pickford. Carlo Ancelotti, visiblement peu satisfait du rendement offensif de son équipe, a alors injecté André Gomes, James Rodrigues (64e) puis Cenk Tosun (79e), en vain. Ce sont finalement les visiteurs qui ont empoché les trois points grâce à un but de Tomas Soucek, qui a repris de près une frappe de Cresswell qui partait à côté (86e). Everton, qui restait sur quatre succès de rang en championnat, stagne à la 4e place avec 29 points, derrière Liverpool (33), Manchester United (30) et Leicester (29). Quant à West Ham, entraîné par David Moyes, ancien T1 d'Everton, il pointe à la 10e place avec 26 unités. (Belga)