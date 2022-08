Premier League - Gonçalo Guedes arrive chez les Wolves, qui laissent filer Conor Coady à Everton

(Belga) Valence a annoncé lundi soir le départ pour les Wolves de son milieu de terrain offensif portugais Gonçalo Guedes. Le club de Premier League, où évolue Leander Dendoncker, a vu son défenseur central Conor Coady partir à Everton en prêt.

Gonçalo Guedes évoluait à Valence depuis 2017 et son transfert en provenance du Paris Saint-Germain. Depuis lors, il a disputé 198 matches avec les Ches, compilant 40 buts et 32 assists. International portugais ayant percé à Benfica, Guedes a remporté la Coupe d'Espagne en 2019. Les Wolves, qui n'ont pas encore communiqué sur le transfert de Guedes, contrairement à Valence, ont par contre annoncé le prêt d'une saison, avec option d'achat, de Conor Coady à Everton. Le défenseur central de 29 ans faisait partie des meubles à Molineux, lui qui y a joué 317 matches depuis 2015. Devenu international anglais en 2020, Coady est le 4e transfert entrant des Toffees après James Tarkowski, Dwight McNeil (Burnley) et le Portugais Ruben Vinagre (Sporting). (Belga)