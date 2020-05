Premier League - James Milner compare Kompany, "aux qualités fantastiques", à van Dijk, "plus une Rolls"

(Belga) James Milner est bien placé pour comparer deux des meilleurs défenseurs centraux de la décennie : Vincent Kompany et Virgil van Dijk. Il s'est prêté au jeu devant Gary Neville de Sky Sports, rapporte le "Sun", vendredi.

Milner a joué de 2010 à 2015 à Manchester City avec le Diable Rouge et évolue depuis 2018 à Liverpool avec Le Néerlandais. "Vinnie était, bien sûr, un joueur incroyable, un véritable exemple. Il a lutté contre les blessures, mais il a aussi joué incroyablement souvent avec des blessures avec lesquelles tout autre joueur aurait renoncé. C'était un leader incroyable, un grand capitaine et un joueur avec tant de qualités fantastiques. Il est considéré à juste titre comme l'un des meilleurs défenseurs ayant jamais joué en Premier League". Milner voit d'autres qualités chez van Dijk. "Virgil est différent, il est peut-être plus une Rolls Royce, si on peut dire. Il ne semble pas effectuer trop de tacles, car il est toujours au bon endroit pour éviter le danger. Il a peut-être aussi une meilleure passe transversale". L'année dernière, Kompany avait déclaré qu'il pensait que van Dijk était le meilleur défenseur de l'histoire de la Premier League.