Premier League - Le milliardaire turc Muhsin Bayrak sur les rangs pour acheter Chelsea

(Belga) Le milliardaire turc Muhsin Bayrak s'est mis sur les rangs pour acquérir le club de football anglais de Chelsea, ont annoncé plusieurs médias britanniques vendredi.

Roman Abramovitch, l'actuel propriétaire russe du club, l'avait mis en vente mercredi après 19 ans à sa tête en raison des sanctions décidées contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Le club londonien a déjà fait l'objet de plusieurs manifestations d'intérêt auxquelles s'ajoute maintenant celle de Muhsin Bayrak, un magnat de la construction, de l'énergie et des technologies. "Nous pouvons absolument confirmer notre offre pour Chelsea", a indiqué à l'agence PA Seda Bayrak, directeur général du groupe AB Grup Holding "et nous l'avons transmise". La banque d'affaires The Raine Group est chargée de gérer la vente pour le compte d'Abramovitch, qui a vu sous sa présidence Chelsea remporter 19 trophées majeurs. Le processus en serait encore au stade de la dépose des offres qui comprendrait aussi celles du milliardaire américain Todd Boehly, propriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers, associé au Suisse Hansjoerg Wyss. Abramovitch a décidé de vendre le club même s'il ne figure pas sur la liste des personnes sanctionnées par les autorités britanniques. (Belga)