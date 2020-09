Premier League - Liverpool accueille Diogo Jota

(Belga) L'ailier portugais Diogo Jota va continuer sa carrière à Liverpool, où il a signé un contrat "longue durée", ont annoncé les champions d'Angleterre samedi.

Selon la presse anglaise, les Reds auraient déboursé la somme de 49 millions d'euros, offrant un bail de cinq au joueur de 23 ans. Diogo Jota a définitivement rejoint les Wolves à l'été 2018 à l'issue de son prêt par l'Atlético Madrid. Au total, il aura disputé 131 rencontres avec Wolverhampton, marquant 44 buts et délivrant 19 assists. "C'est vraiment très excitant pour moi et ma famille", a déclaré Jota, cité sur le site du club de Divock Origi. "Pouvoir rejoindre un tel club est juste incroyable. J'ai hâte de débuter." C'est un nouveau transfert entrant de qualité pour l'équipe de Jürgen Klopp après l'arrivée de Thiago Alcantara en provenance du Bayern Munich annoncée vendredi. A noter que le jeune défenseur néerlandais Ki-Jana Hoever a lui fait le chemin inverse et s'est engagé pour cinq ans avec les Wolves. Formé à l'AZ Alkmaar puis à l'Ajax, Hoever avait rejoint les Reds en 2018, ne faisant que deux apparitions en équipe première.