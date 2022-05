Premier League - Manchester City et Kevin De Bruyne champions d'Angleterre après une folle dernière journée

(Belga) Manchester City s'est fait peur mais a conservé son titre au terme de la 38e et dernière journée de Premier League. Mené 0-2 par Aston Villa à l'entame du dernier quart d'heure, l'équipe de Kevin De Bruyne a renversé la vapeur en cinq minutes à peine grâce à un doublé d'Ilkay Gundogan (76e, 81e) et un but de Rodri (78e). C'est le 8e titre de champion d'Angleterre pour les Skyblues.

Dans le même temps, Liverpool, qui comptait un point de retard avant cette ultime rencontre de la saison, s'est imposé 3-1 contre les Wolves à la faveur des buts tardifs signés Salah (84e) et Robertson (89e). La lutte pour la 4e place, la dernière directement qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, concernait Tottenham et Arsenal, que deux points séparaient. Les Spurs, grâce à une victoire autoritaire à Norwich (0-5), n'ont pas laissé l'occasion aux Gunners d'y croire. Arsenal avait pourtant fait sa part du travail en s'imposant contre Everton (5-1). Malgré sa défaite 1-0 à Crystal Palace, Manchester United a conservé sa 6e place, qualificative pour la phase de groupes de l'Europa League, grâce à la défaite de West Ham à Brighton (3-1) dans le même temps. Dans le bas du classement, Leeds a assuré son maintien lors de cette ultime journée en s'imposant 1-2 à Brentford. Burnley, battu par Newcastle (1-2), accompagnera Watford et Norwich en Championship.