Premier League - Manchester United s'impose à Aston Villa et retarde le sacre de City

Manchester United a encore remis à plus tard le sacre de City en allant l'emporter 1-3 à Aston Villa, dimanche lors de la 35e journée du championnat d'Angleterre.

Bertrand Traoré avait donné l'avantage à Aston Villa (24e). United a égalisé par Bruno Fernandes sur penalty (52e) avant de renverser la situation par Mason Greenwood (56e) et Edinson Cavani (87e). Battu par Chelsea (1-2) samedi, Manchester City doit encore patienter avant de valider le titre. Les 'Cityzens' (80 points) comptent dix longueurs d'avance sur les Red Devils, qui ont joué un match de moins, à trois journées de la fin. Kevin De Bruyne et ses équipiers hériteront d'une nouvelle balle de match vendredi contre Newcastle. Chelsea (64 points) et Leicester (63 points) occupent les troisième et quatrième places. Aston Villa (48 points) est 11e.