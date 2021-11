Premier League - Manchester United sombre à nouveau à Watford (4-1), Solskjaer très menacé

(Belga) Manchester United a encore été en dessous de tout lors de sa défaite à Watford (4-1), samedi pour la 12e journée de Premier League, remettant une énorme pression sur son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

Manquant de combattivité offensive comme défensive, United a cédé devant Joshua King (1-0, 28e), Ismaïla Sarr (2-0, 44e), Joao Pedro (3-1, 90+2) et Emmanuel Dennis (4-1, 90+5), Donny van de Beek lui ayant brièvement redonné espoir (2-1, 50e). Ancien du Club de Bruges, Dennis a aussi distillé deux assists contre les Mancuniens, réduits à dix après l'exclusion pour deux cartes jaunes en 7 minutes de Maguire. Une nouvelle défaite alors que les Red Devils ont un match capital à Villarreal, mardi en Ligue des Champions avant un déplacement chez le leader Chelsea dimanche et ensuite la réception d'un Arsenal en grande forme le jeudi suivant. En Premier League, les Red Devils ne sont que septièmes avec 17 points, à douze longueurs de Chelsea, et pourraient encore perdre deux places en cas de résultats positifs de Tottenham et Everton dimanche. (Belga)