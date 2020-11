Premier League - Manchester Utd réitère sa confiance en Solskjaer et annonce 30 millions d'euros de perte

(Belga) Le directeur général de Manchester United Ed Woodward a renouvelé jeudi son soutien à l'entraîneur du club Ole Gunnar Solskjaer, malgré le mauvais début de saison des Red Devils, enlisés à la 14e place de Premier League.

"Bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire pour atteindre une plus grande cohésion, nous restons absolument engagés sur la voie positive que nous suivons avec Ole (Gunnar Solskjaer), alors que l'équipe continue à grandir", a déclaré Woodward en marge de l'annonce des résultats financiers du club pour le premier trimestre de la saison 2020/2021. Le dirigeant mancunien avait déjà assuré le technicien norvégien de sa confiance en octobre après des résultats en dents de scie, entre gifle infligée à domicile par Tottenham (1-6) et victoire en Ligue des Champions au PSG (1-2). ManUnited ne s'est toujours pas rassuré en novembre avec une défaite à la maison face à Arsenal (0-1) et un revers en Ligue des Champions à Basaksehir (2-1) avant de se reprendre à Everton le week-end dernier (1-3). Les Red Devils ne pointent qu'à la 14e place à huit points du leader Leicester. Ils sont en revanche en tête de leur groupe de Ligue des champions. Sur le plan financier, Ed Woodward a annoncé une perte d'exploitation de 27 millions de livres (30 millions d'euros), en grande partie due à l'absence de billetterie, les matchs se disputant à huis clos pour cause de coronavirus. Les recettes commerciales ont également diminué de 25% en raison de l'annulation de la tournée de pré-saison et de la baisse des ventes de produits dérivés, les jours de matches sans supporters. (Belga)