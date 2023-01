Premier League - Romeo, le fils de David Beckham, prêté à la réserve de Brentford

(Belga) Romeo Beckham, le fils de David Beckham, a rejoint l'équipe réserve de Brentford, sous forme de prêt pour le reste de la saison, a annoncé vendredi le club de Premier League dans un communiqué.

Le milieu de terrain de 20 ans, passé par le centre de formation d'Arsenal lorsqu'il était enfant, s'entraînait depuis deux mois avec sa nouvelle équipe afin de rester en forme pendant l'intersaison en Amérique, où il évoluait dans l'équipe 2 de l'Inter Miami, co-propriété de son père. "Je suis très fier et très heureux d'être ici", a-t-il déclaré sur le site internet de son nouveau club. "C'était une saison amusante (aux États-Unis) dans laquelle il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais je suis motivé d'être ici et de voir ce que je peux faire". Roméo Beckham a rejoint Fort Lauderdale CF en 2021 avant que l'équipe réserve ne soit rebaptisée Inter Miami II l'année dernière. Il a fait une brève apparition en équipe première lors d'un match amical contre Barcelone en juillet. (Belga)