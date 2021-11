Premier League - Solskjaer "gêné" par la forme de Manchester United mais pas inquiet pour son avenir

(Belga) Ole Gunnar Solskjaer a admis samedi, dans la foulée de la large défaite subie à Watford (4-1), qu'il était quelque peu gêné par la forme actuelle de Manchester United. Il a toutefois refusé d'évoquer un éventuel départ.

"Je me mets à la place des supporters et je ressens la même chose qu'eux. Nous sommes gênés de perdre de la sorte", a lancé le technicien norvégien, dont le poste semble vaciller depuis quelques semaines. "Nous savons que nous traversons une très mauvaise passe et que nous sommes dans une situation compliquée mais c'est le football. Parfois, il faut simplement dire pardon." Selon The Times, la direction du club a décidé de se réunir en urgence samedi soir pour évoquer un limogeage de l'entraîneur. Le quotidien anglais ajoute que la direction souhaiterait faire le forcing pour convaincre Zinedine Zidane de lui succéder en augmentant son offre financière. Le Norvégien de 48 ans semblait plus confiant dans la foulée du match perdu à Vicarage Road. "Je travaille pour et avec le club depuis 18 ans. Nous avons une bonne communication. S'il devait envisager de faire quelque chose, ce sera entre le club et moi." (Belga)