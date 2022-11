Premier League - Un match de suspension en plus pour Jurgen Klopp

(Belga) Jürgen Klopp ne sera pas sur le banc de Liverpool lors du match de Premier League contre Southampton, samedi. L'entraîneur des Reds a été suspendu en raison de son comportement lors de la victoire contre Manchester City (1-0) le mois dernier. Klopp avait été envoyé en tribune pour avoir vertement reproché à l'arbitre assistant de ne pas avoir signalé une méchante faute, qui s'était déroulée sous ses yeux.

Dans un premier temps, une commission disciplinaire indépendante a infligé une amende de 30 000 livres, soit 34 000 euros, au technicien allemand. Mécontente, la Fédération anglaise est allée à l'encontre de la décision et, en deuxième instance, la commission a ajouté un match de suspension à cette amende. Klopp, 55 ans, s'était directement excusé publiquement pour son comportement contre les Citizens et avait indiqué qu'il estimait lui-même qu'il méritait un carton rouge. Les Reds vivent une saison difficile et occupent la huitième place en Premier League. (Belga)